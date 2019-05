Biglietti in prevendita per il concerto di Levante al Mediolanum Forum di Assago il 23

optimaitalia

(Di giovedì 23 maggio 2019) Dopo la firma con una major e il nuovo album, è annunciato ildialdiin programma per il 23 novembre. L'artista siciliana è quindi pronta a calcare un grande palco, per la prima volta nella sua carriera di cantautrice, conche sono già insu TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. Queste le parole con le quali ha voluto annunciare l'evento che si terrà dopo il rilascio dell'album Magmamemoria e dopo il tour che non ha mancato di suscitare qualche polemica. Una delle date è stata infatti annullata, quella che avrebbe dovuto tenersi presso la Piazza del Duomo di Lecce, per un granitico no da parte della Curia che non le ha concesso lo spazio a causa dei testi troppo irriverenti. "È arrivato il momento di unire tutti i puntini. Si fa così, per diventare grandi si fa così. È la vita. Ti guardi indietro ...

