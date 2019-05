Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Dopo undi agonia, Maurizio Canavesi non ce l’ha fatta. Il 34enne èmercoledì mattina presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di, dove era ricoverato in coma farmacologico dal 23 aprile. Il giovane, che lascia una figlia di 11 anni, era piuttosto conosciuto in zona per la sua professione di dj di musica elettronica: quando lavorava nei locali si faceva chiamare Starfucker. Ad ucciderlo sono state le gravi lesioni riportate in seguito ad una feroce aggressione, di cui è stato vittima unfa, alda Pasquatek, undi musica techno della durata di tre giorni che si svolge annualmente in Toscana dalle parti di Livorno, durante il periodo pasquale. Era stato ritrovato nell’androne dell’abitazione dei suoi genitori nel comune di Terno d’Isola, ferito da numerose coltellate. L’arresto del presunto responsabile dell’aggressione Trasportato nell’ospedale di ...

vincecamaggio : Bergamo, morto il dj accoltellato da un amico un mese fa al ritorno da un rave party - romi_andrio : RT @rep_milano: Bergamo, è morto il dj accoltellato dopo un rave party a Pasqua [news aggiornata alle 17:54] - infoitinterno : Bergamo, è morto il dj accoltellato dopo un rave party a Pasqua -