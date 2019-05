Bellocchio sfida la storia con Il Traditore | un film kolossal con un Favino

huffingtonpost

(Di giovedì 23 maggio 2019) Marcori-processa Giulio Andreotti e lo condanna. È solo un dettaglio del suo “Il”, che lo riporta per la settima volta nel concorso principale di Cannes ( ha vinto 43 anni fa per i protagonisti di”Salto nel vuoto”, Anouk Aimée e Michel Piccoli). Ma di sicuro sarà materia di polemica e discussione, per l’ultimo grande autore italiano vivente abilitato ad esprimere un giudizio artistico e umano sullaitaliana recente. Con la stessa libertà intellettuale, in controtendenza sulle letture dominanti, con lo stesso coraggio civile esercitati in “Buongiorno Notte”, “Bella Addormentata” e “Vincere “.Lacon la maiuscola ne “Il” è quella di Tommaso Buscetta, figura cardine della battaglia contro la Mafia che vide protagonista ...

