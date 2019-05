Belgio | il ct del Belgio Martinez | “Mertens? Non solo assist e gol | la qualità migliore è

Belgio - l’ex re Alberto II si sottoporrà al test del Dna per stabilire se Delphine Boel sia davvero la sua figlia illegittima : L’ex re del Belgio Alberto II ha accettato di sottoporsi a un test del Dna che dovrà accertare se Delphine Boel sia davvero sua figlia illegittima. A decidere la misura era stata la corte d’appello di Bruxelles accogliendo le richieste dei legali della donna che sostiene di essere sua figlia illegittima: l’ex sovrano aveva però presentato ricorso in Cassazione dopo che a novembre la Corte d’appello gli aveva ingiunto di ...

Nintendo ritirerà i giochi mobile di Animal Crossing e Fire Emblem in Belgio a causa delle leggi sulle loot box : Nintendo ha deciso di ritirare alcuni suoi giochi mobile come Animal Crossing e Fire Emblem dal mercato belga. Il motivo è semplice: le leggi sulle loot box in Belgio sono poco chiare per quanto riguarda alcuni tipi di microtransazioni.Animal Crossing e Fire Emblem Heroes hanno entrambi una valuta premium che potete acquistare con denaro reale e vari oggetti di gioco che sono in vendita utilizzando questa valuta.Ma il problema principale, come ...

Dalla Germania al Belgio. La corsa al successo della generazione Verde : I sondaggi li danno in crescita un po’ ovunque. Potrebbero essere il primo partito in Belgio, forse anche in Olanda e il secondo in Germania. Il loro gruppo all’Europarlamento è pronto ad allargarsi. ...

Caos in Belgio - perquisiti gli uffici dell’Anderlecht e della federazione belga : Caos nelle ultime ore in Belgio, nel dettaglio circa 30 agenti hanno perquisito gli uffici dell’Anderlecht, della Federcalcio belga e della One Goal Management, quest’ultima una società di consulenza legata al mondo del pallone. Come riporta la stampa locale si tratta di operazioni che sono riconducibili a un’inchiesta sul riciclaggio di denaro nel dettaglio per quanto riguarda operazioni di calciomercato. Fra i ...

Belgio - si ferma in finale il sogno del cantante di strada Matteo : Il Belgio ha un principe italiano. Non è il re, il milanese Matteo Terzi , che a The voice belgique si ferma in finale, battuto solo dall'elegante voce di Charlotte. Va bene così, anche se il 34enne ...

Giro delle Fiandre 2019 : da Peter Sagan ad Alejandro Valverde - parate di stelle in Belgio! Matteo Trentin sogna in grande : L’attesa è finita! Prenderà il via tra poche ore il Giro delle Fiandre 2019, seconda classica monumento della stagione ciclistica e da sempre uno degli appuntamenti più spettacolari e affascinanti del calendario internazionale. La 103a edizione nella corsa belga vedrà al via tutti gli uomini più attesi alla vigilia, con le stelle del panorama mondiale pronte a darsi battaglia sullo spettacolare percorso in programma: 267 km, diciassette ...

Giro delle Fiandre 2019 : i favoriti. Sagan e Stybar lanciano la sfida ai padroni di casa del Belgio : Tutto pronto per la resa dei conti: domenica in programma una delle corse più attese di tutto il calendario del ciclismo internazionale. Da Anversa ad Oudenaarde: diciotto muri, cinque settori in pavé ed oltre 260 chilometri per l’attesissimo Giro delle Fiandre, giunto ormai alla 103ma edizione. Una startlist ovviamente degna di nota, con tutti i migliori corridori al mondo pronti a darsi battaglia. Andiamo a scoprire i grandi favoriti ...

