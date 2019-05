Belfast | la citta irlandese celebra la serie di Game of Thrones con delle opere d’arte su

domanipress

(Di giovedì 23 maggio 2019) L’ufficio di turismoha creato aun nuovo percorso per tutti gli appassionati di unasaghe TV più popolari di tutti i tempi. Ogni vetrata è stata dedicata ad unaprincipali Casate della saga, che ritraggono i momenti più emozionanti e discussi dell’interaTV. Ogni settimana ne è stata svelata una in punti diversi della città per un totale di sei vetrate, in contemporanea con la messa in ondanuove puntate dell’ultima stagione. La prima raffigura le scene e le storie più significative di Casa Stark, la cui casa spirituale è Winterfell a Castle Ward nella Contea di Down, nell’Irlanda del Nord. La vetrata si affaccia sul municipio di, The City Hall, sedepiù tradizionali vetrate artistiche. La seconda si trova a Waterfront Hall e rappresenta le sofferenze e le tribolazioni di Casa Lannister. Dalla Camminata della ...

TurismoIrlanda : Svelata l'ultima delle vetrate dedicate a Game of Thrones nella città di #Belfast, collocata ai Titanic Studios, do… - Key4biz : Il 5G verrà inizialmente lanciato il 30 maggio in 6 città: Londra, Cardiff, Belfast, Edimburgo, Birmingham e Manche… - enricocossutta : RT @franciungaro: I #nomadi #digitali trovano in #Belfast la città più vivibile -