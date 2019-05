Battaglia di comete e pianeti attorno alla stella HD 163296

meteoweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2019) A 330 anni luce dTerra c’è HD, una giovanedi massa circa doppia di quella del Sole, circondata da un altrettanto giovane sistema planetario in formazione ancora ricco di gas e polveri. Le osservazioni più recenti del telescopio ALMA dell’ESO, in Cile, hanno permesso di caratterizzare la struttura del discoad HDcon un dettaglio senza precedenti, rivelando che al suo interno ci sono almeno tregiganti e, sorprendentemente, ancora una massa di polvere pari almeno a 300 volte quella della Terra. Ma a lasciare perplessi gli scienziati, oltre la massa, è anche la distribuzione della polvere nel discoHD, poiché è stata trovata in gran quantità in regioni dove invece avrebbe dovuto essere assente o quasi. Le simulazioni al calcolatore svolte nell’ambito del progetto GENESIS-SKA da un team di scienziati guidato da Diego Turrini ...