Badminton | Sudirman Cup 2019 | i risultati della quinta giornata La Cina elimina la

(Di giovedì 23 maggio 2019) Prosegue a Nanning, in, laCup di, il più importante torneo a squadre miste al mondo: nelladi gare sono iniziati nel Gruppo 1 i quarti di finale per l'assegnazione del trofeo. Nelle due gare odierne lala Danimarca per 3-1, stesso punteggio che premia la Thailandia contro la Corea del Sud. Di seguito tutti iodierni: Quarti Gruppo 1-Danimarca 3-1 Thailandia-Corea del Sud 3-1 Spareggi Gruppo 2 Olanda-Germania 3-2 Singapore-Vietnam 3-0 USA-Israele 3-1 Gruppo 4A Macao-Kazakistan 3-2 Riposa: Groenlandia

