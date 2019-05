Audi S-TDI - Al volante dei modelli S diesel

Audi S4 - Arriva il TDI mild hybrid da 347 CV : Era prevedibile ma adesso è ufficiale. Anche lAudi A4 più sportiva apre al diesel, affiancando alla S4 3.0 TFSI una versione a gasolio equipaggiata con il 3.0 litri TDI da 347 cv e 700 Nm di coppia. Esattamente come hanno già fatto le sorelle maggiori S5, S6 e S7. Diamo i numeri. Disponibile sia per la S4 Avant sia per la S4 Sedan, questo V6, dotato di mild hybrid con sistema a 48 Volt, dichiara consumi di 6,2 litri per 100 km sulla versione a ...

Audi A6 Avant - Una settimana con la 40 TDI quattro Business Sport - VIDEO [Day 5]

Audi A6 Avant - Una settimana con la 40 TDI quattro Business Sport - VIDEO [Day 4]

Audi S5 TDI - per la prima volta anche a doppia sovralimentazione [GALLERY] : Audi S5 TDI, per la prima volta con doppia sovralimentazione, unisce l’efficienza del diesel alle prestazioni da pura sportiva Il nuovo 3.0 TDI appannaggio di S5, da riferimento per performance ed efficienza, può contare su 347 CV di potenza e 700 Nm di coppia costanti da 2.500 a 3.100 giri/minuto. S5 Coupé TDI ed S5 Sportback TDI sono caratterizzate da consumi nel ciclo combinato di 6,2 litri ogni 100 chilometri ed emissioni di ...

Audi A6 Avant - Una settimana con la 40 TDI quattro Business Sport - VIDEO [Day 3]

Audi A6 Avant - Una settimana con la 40 TDI quattro Business Sport - VIDEO [Day 2]

Audi A6 Avant - Una settimana con la 40 TDI quattro Business Sport - VIDEO [Day 1]

Nuova Audi SQ5 3.0 V6 TDI – 347 CV – con sistema mild-hybrid in vendita da questo mese : Arriva anche da noi la Nuova Audi SQ5 TDI, versione Diesel “high performance”con motore 3.0 V6 TDI con 347 CV, 700 Nm di coppia costanti da 2.500 a 3.100 giri/mi. Il compressore è ad azionamento elettrico, che si affianca al classico turbocompressore a gas di scarico. Grande coppia a regimi di poco superiori al minimo, e in più il sistema mild-hybrid che incrementa ulteriormente l’efficienza. La Nuova versione della celebre Q5 ...

La sportività sposa l’efficienza : Audi S6 ed S7 TDI incontrano la tecnologia Mild-Hybrid [GALLERY] : Le nuove Audi S6 ed Audi S7 Sportback debuttano con motori V6 TDI a doppia sovralimentazione e abbinano il possente 6 cilindri 3 litri a un compressore elettrico, a un turbocompressore e a una rete di bordo principale a 48 Volt I nuovi modelli TDI S garantiscono un eccellente comportamento dinamico e massima efficienza. Con S6, S6 Avant ed S7 Sportback TDI, Audi sviluppa ulteriormente il concept tecnico di SQ7 TDI, abbinando un ...

Audi - S6 e S7 diventano mild hybrid TDI : Per la prima volta nella loro storia, le Audi S6 e S7 diventano anche TDI. Le nuove sportive a gasolio impiegano lo stesso V6 3.0 mild hybrid, debitamente ricalibrato, utilizzato anche da altri modelli ad alte prestazioni della Casa, come la nuova SQ5 TDI. Il powertrain si caratterizza per la presenza di una rete a 48V che alimenta un compressore ad azionamento elettrico, pensato per ridurre i ritardi d'erogazione della sovralimentazione, e una ...

Audi SQ5 TDI - La diesel mild hybrid debutta in Italia : L'Audi ha dato il via alla prevendita della nuova SQ5 TDI che, in Italia, viene proposta con prezzi a partire da 76.250 euro. L'ibrida diesel ad alte prestazioni si va ad affiancare alla sorella con motore TFSI: rispetto alla SQ5 a benzina la mild hybrid a gasolio propone performance ancor più elevate, ma risulta più costosa di quasi 5.000 euro. 347 CV e 700 Nm. Dentro al cofano della SQ5 TDI è presente un V6 3.0 turbodiesel elettrificato con un ...