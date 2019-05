Audi - Alzati i target per la vendita di vetture elettrificate

quattroruote

(Di giovedì 23 maggio 2019) L'accelera sulle strategie per l'elettrificazione della gamma. La Casa di Ingostadt ha infatti annunciato, agli azionisti riniti in assemblea per lapprovazione del bilancio 2018, una revisione al rialzo dei suoi obiettivi die un ampliamento del piano prodotti nel campo dei veicoli elettrici o ibridi plug-in. Trentada lanciare. Le nuove strategie, inserite all'interno di un complessivo ampliamento delle ambizioni dell'intero gruppo Volkswagen, prevedono il lancio entro il 2025 di oltre 30agli elettroni (20 a batteria), dieci in più rispetto a quanto indicato appena un anno fa. Inoltre il peso delle ibride e delle elettriche sul totale delle vendite dovrà raggiungere il 40% e non più il 30%. Per raggiungere tale traguardo a Ingostadt puntano a lanciare almeno tre modelli basati sull'architettura MEB della Volkswagen per i segmenti dei veicoli ...