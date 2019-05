Audi - Al volante dei nuovi diesel S TDI

quattroruote

(Di giovedì 23 maggio 2019) Il, dalle parti di Ingolstadt, è vivo e vegeto e gode di ottima salute. Tanto da aver lonore di entrare, per la prima volta nella storia, nel cofano di modelli sportivi qualiA6 berlina e Avant e S7 Sportback, oltre che della SQ5 per la quale, però, il gasolio non è una novità. Questi quattro modelli, da oggi, sono accomunati dal medesimo propulsore: il celeberrimo 3 litri V6 che, per loccasione, sfoggia un paio di interessanti soluzioni tecniche. Le quali, prese una ad una, non sono primizie assolute. Ma il fatto che si trovino assieme, questa sì che è una novità. Si tratta del mild hybrid a 48 Volt, già sulle A6/A7 standard, e del compressore elettrico, che ha debuttato sul V8 TDI della SQ7. Ecco perché è meglio. Ma prima di entrare nel dettaglio di questo propulsore, concedetemi una riflessione sul perché l'abbia fatto la mossa giusta nel montare il ...

