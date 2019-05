Atletica | Antonio Infantino vola in 20 41 sui 200m e diventa il nono azzurro di sempre

oasport

(Di giovedì 23 maggio 2019) Prosegue la crescita di, velocista italo-britannico nato da madre avellinese e padre argentino ma cresciuto sportivamente in Inghilterra. L’è entrato nella top10 italiana dei 200 metri grazie ad un ottimo 20.41 (con vento regolare di +1.8) corso al Lee Valley Sprint Open, sua tradizionale pista di allenamento nel quartiere di Enfield a Londra, che vale ilposto nel ranking nazionale della specialità. Nell’occasione lo sprinter tesserato per l’Athletic Club 96 Alperia ha anche sfiorato il minimo per l’iscrizione ai Mondiali di Doha, in programma a fine settembre, fissato a 20.40. Nelle scorse settimaneaveva dimostrato un’ottima condizione, mettendosi in evidenza con significativi progressi sui 100 metri (10.26 in Florida), ma in questa occasione il miglioramento è stato davvero notevole: il suo precedente primato con ...

