Asia Nuccetelli ha un nuovo fidanzato | è Astol | rapper ex Amici di Maria De Filippi

tvzap.kataweb

(Di giovedì 23 maggio 2019)per: la figlia di Antonella Mosetti ora sta con il, visto di sfuggita anche addiDe, che arriva dopo la fine del rapporto con il surfista Gianfranco Battistini, con il quale sembrava in procinto addirittura di sposarsi. Invece niente di fatto, la storia è terminata ed è arrivato il, con cui laha messo in piedi una nuova relazione che pare andare a gonfie vele, almeno a giudicare dal grado di coinvolgimento social di entrambi. View this post on Instagram Sotto un cielo che parlava di noi A post shared by(@who) on May 18, 2019 at 5:32am PDT Chi è, ildi24enne, attivo su YouTube fin dal 2013, quando ha iniziato a pubblicare i suoi pezzi sulla popolare piattaforma video. Pasquale Giannetti – questo ...

zazoomblog : Il nuovo amore per Asia Nuccetelli! Astol, il rapper apparso ad Amici - KontroKulturaa : Asia Nuccetelli: nozze saltate e nascita di un nuovo amore - - zazoomnews : Asia Nuccetelli dopo le nozze saltate ha un nuovo fidanzato: Astol - #Nuccetelli #nozze #saltate #nuovo -