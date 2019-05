Arti marziali | Giovanni Fortunato delegato provinciale Opes

Difesa personale con Arti marziali : al via i corsi gratuiti per donne : Le iscrizioni sono ancora aperte, e tutte le donne possono prendere parte ai corsi di autoDifesa gratuit i che dal 4 maggio si svolgeranno allo stadio Artemio Franchi. L'obiettivo è quello di ...

Campionessa di Arti marziali e il fidanzato aggrediti a Carpi - prese 3 persone : “Molto pericolose” : Sono state fermate 3 persone considerate responsabili dell'aggressione a Rossella Setti, Campionessa mondiale di Muay Thai, e del fidanzato Matteo Polisena. Sono due marocchini e un tunisino, tutti accusati di rapina e lesioni aggravate, che si aggiungono ad un quarto uomo arrestato in flagranza di reato: "Non erano in loro e sono molto pericolosi".Continua a leggere

Carpi - coppia aggredita : campionessa di Arti marziali salva la vita anche al compagno : Salvo grazie alla sua ragazza. Mattia Polisena, non fa che ripeterlo da giorni a quotidiani e tv: la sua compagna, Rossella Setti, campionessa di Muay Thai, disciplina delle arti marziali orientali, ha salvato la vita ad entrambi. Sono stati aggrediti da una banda di otto extracomunitari che volevano rubargli iPhone e portafogli. E' stata una vigilia e a seguire una Pasqua da incubo quella della coppia neanche trentenne, 'colpevole' di camminare ...

Arti marziali - evento Muay Thai sabato a Roma : in palio due titoli mondiali Wkn di K1 : Altro nome di spicco, quello di Sudsakorn Sor Klimnee - pluricampione Thailandese con oltre 350 match all'attivo e considerato uno tra i dieci fighter di Muay Thai più forti al mondo - che sfiderà l'...

