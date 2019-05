quotidianodiragusa

(Di giovedì 23 maggio 2019) Sonole prime due.Una novità assoluta nel panorama della differenziata. Funzionali, semplici da usare e attive h24

quotidianodirg : Arrivate a Comiso le Isole ecologiche - MarinelloSeby : Oh cavolo, ma sono marziani? Ah no Comiso e in Sicilia. ?????????? - palermo24h : A Comiso sono arrivate le prime due isole ecologiche di nuova generazione -