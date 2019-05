wired

(Di giovedì 23 maggio 2019) (Foto: pixabay.com) Nuovo capitolo – e forse ultimo – nello scontro tra le compagnie telefoniche operanti in Italia e le autorità garanti per il caso delletelefoniche a 28scoppiato nel 2017. Martedì 21 maggio il Consiglio di Stato ha deciso di non concedere nessuna ulteriore sospensiva per i. Così Vodafone, Wind Tre e Fastweb devono ora predisporre un “piano di storno” in attesa della prossima udienza fissata il 4 luglio prossimo. I giudici amministrativi danno così ragione all’Autorità garante delle telecomunicazioni (Agcom), che fin da subito si era espressa contro la pratica messa in atto da parte delle compagnie telefoniche. In sostanza, fra il giugno 2017 e l’aprile 2018, i principali gestori di telefonia operanti in Italia, tra cui c’è anche Tim, avrebbero emesso fatture calcolate su quattro settimane anziché su base mensile, incassando così tredici mesi ...

micheleiurillo : Arrivano i rimborsi per le bollette a 28 giorni: sconto in fattura o nuovi servizi - IThealthydiet : @Roberto_Iotti @masgiansanti @giamma71 @Confagricoltura @Mipaaft_ @Ariachetira @RaiNews @myrtamerlino… - giannib : @borghi_claudio e lo sai che pagati gli interessi, i rimborsi a aziende e privati arrivano con due anni di ritardo,… -