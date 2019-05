ilfogliettone

(Di giovedì 23 maggio 2019) Nell'indagine sui concorsi all'ospedale di Perugia si configurano "gravi indizi" per il reato diperipotizzato dalla procura a carico degli ex vertici del Santa Maria della Misericordia. A ritenerlo (per sette indagati) e' il Tribunale delche ha accolto il ricorso dei magistrati dopo che il gip aveva escluso la sussistenza del reato nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare. Il collegio ha anche disposto il ripristino deglidomiciliari a carico dell'ex assessore regionale alla Sanita' Luca Barberini (che comunque rimarra' libero essendo il provvedimento appellabile dalla difesa) mentre dal giudice per le indagini preliminari e' arrivato il rigetto della richiesta di revoca della custodia, sempre a casa, per l'ex segretario regionale del Pd Gianpiero Bocci.Decisioni depositate ieri che sembrano consolidare il quadro accusatorio ...

andrea_cioffi : A #Salerno corruzione in ascensore. Nella notte la Guardia di Finanza ha eseguito 14 arresti, di cui due risultano… - ilfogliettone : Arresti nella sanità in Umbria, per Riesame c'è associazione delinquere - - igorbrickil5S : RT @dukana2: #Faccamoretata del #22Maggio nella #CapitaleMorale con gli anticorpi (l’ha detto #Cantone ??????????) Arresti per #Corruzione e spa… -