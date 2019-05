Arisa ecco perché ho i capelli sempre corti

Arisa svela la ragione per cui si taglia i capelli molto corti : ecco qual è : La cantante Arisa, nota anche per i suoi continui cambi di look oltre che per la sua voce cristallina sentita anche a Sanremo 2019, ha rivelato via Instagram il motivo per cui spesso e volentieri decide di tagliarsi i capelli quasi a zero: soffre di tricotillomania. In parole povere, l’interprete di Sincerità ha questo disturbo ossessivo-compulsivo tendenzialmente causato da stress per cui si strappa i capelli senza rendersene conto, ...