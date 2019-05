Anche il ricordo di Falcone finisce nella campagna elettorale

Due anni dall’attentato di M Anche ster al concerto di Ariana Grande - il ricordo della popstar prima del ritorno in città : Sono trascorsi due anni dall'attentato di Manchester al concerto di Ariana Grande , quando nella serata del 22 maggio 2017 un uomo si fece esplodere azionando un ordigno a chiodi al termine di un live della popstar alla Manchester Arena: il bilancio finale fu di 23 vittime, incluso l'attentatore, perlopiù giovanissime. Per numero di morti si è trattato del peggior attacco terroristico avvenuto nel Regno Unito dagli attentati di Londra del luglio ...

Mondo di mezzo - 13 a giudizio per falsa testimonianza. Anche Micaela Campana : al processo pronunciò 39 “non ricordo” : Dissero il falso nel corso del processo di primo grado al Mondo di mezzo. Per questo 13 persone sono state rinviate a giudizio dal gup Costantino De Robbio per falsa testimonianza. Il processo è stato fissato al prossimo 13 novembre davanti alla settima sezione penale. Tra i rinviati a giudizio l’ex braccio destro del sindaco di Roma, Alemanno, Antonio Lucarelli e il deputato del Pd Micaela Campana: al processo pronunciò 39 “non ...