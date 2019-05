ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2019) L’“rossa” trema in vista delledel 26 maggio, quando andranno ali cittadini di cinquedavvero strategici:, Reggio, Forlì e Cesena. Le coalizioni di centrosinistra dovranno riuscire nell’ardua impresa, dopo la disfatta delle ultime politiche in, di arginare l’ondata verde della Lega che, il 4 marzo scorso, ha ottenuto il 19,2% da sola e il 33,06% con la coalizione di centrodestra, superando il 30,79% del centrosinistra (26,3% il risultato del Pd) e cambiando, per la prima volta dal dopoguerra, il colore politico della Regione. Una missione non facile anche perché, in quasi tutte le città al, il sindaco uscente del centrosinistra non si ricandiderà e la coalizione non potrà giocare la carta della continuità. In più, si tratta di comuni che andranno al ballottaggio, ...

Cascavel47 : Amministrative Emilia-Romagna, da Ferrara a Modena: i 5 capoluoghi rossi al voto che temono l’avanzata della Lega… - CefaloMassimo : Mafie al nord ed elezioni amministrative: ora tocca all’Emilia Romagna dimostrare di essere una società in grado di… - TuttOSuLinuX : Emilia Romagna: Elezioni a Castenaso, Mastoncini: 'C'è bisogno di ca... #Romagna #Elezioni #Castenaso… -