American Housewife 4 | trama | cast e anticipazioni

termometropolitico

(Di giovedì 23 maggio 2019)4:Ottime notizie per i fan di! La ABC, network produttore della serie, ha annunciato la quarta stagione. Ancora non sono state rivelate le date di rilascio, ma facendo riferimento al periodo di debutto delle stagioni precedenti, è probabile che avvenga tra settembre e ottobre. La sitcom, in onda negli Stati Uniti dall’11 ottobre 2011, è stata ideata da Sarah Dunn e prodotta da Aarno Kaplan, Kenny Schwartz, Rick Wiener e Ruben Fleisher. LEGGI ANCHE: Una vita violenta:del film al cinema4: laracconta la vita di Katie Otto, moglie e madre che, dopo essersi trasferita a Westport, prova a distinguersi tra le casalinghe benestanti e i loro figli arroganti. La sua famiglia è composta da Greg, suo marito nonché professore ...

NatySena : Marquei como visto American Housewife - 3x23 - A Mom's Parade - grasids : Marquei como visto American Housewife - 3x16 - Insta-Friends - grasids : Marquei como visto American Housewife - 3x17 - Liar Liar, Room on Fire -