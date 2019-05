Amazon | lo smartwatch leggerà le nostre emozioni E suggerirà cosa comprare

repubblica

(Di giovedì 23 maggio 2019) Il 'negozio del mondo' avrebbe in cantiere un progetto per un dispositivo intelligente da polso, nome in codice Dylan, in grado di cogliere lo stato d'animo dell'utente dalla voce

