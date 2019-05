Alyssa Milano furiosa contro il reboot di Streghe | “Hanno rovinato tutto con questa serie”

optimaitalia

(Di giovedì 23 maggio 2019) Non usa mezzi terminiche parlando nuovamente di Charmed, ildi, si lascia andare ad un lungo sfogo pieno di rancore e rammarico. Dall'amarezza per non essere stata coinvolta nel progetto insieme alle sue colleghe a quello che ne è stato fatto della serie originale, niente è piaciuto all'attrice che per anni ha prestato il volto Phoebe Halliwell e che già in passato aveva detto no anuova serie che diha davvero poco e niente.In molti sono convinti che la rete abbia usato una sorta di specchietto per le allodole usando un "marchio" di sicuro successo per poi metterci dentro tutt'altro lasciando i fan delusi. Coloro che si sono avvicinati aldipronti a paragonare i due prodotti è rimasto deluso e ha subito detto no già dopo i primi due episodi ma chi lo ha fatto senza pretese e senza guardare al passato, è stato travolto ...

Crystal17074830 : alyssa milano nackt jessica jaymes carmen rivera latex rock - ArrowFlinger41 : @BridgetPhetasy @drawandstrike Tell Alyssa Milano. - rocco_micheal : @Alyssa_Milano Lmao president?????? Hahhahaahahahahahahahahahahahahah?????????????????????????????????????????????????????????????????? -