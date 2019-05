Altro che lavoro sicuro e stabile | caro Di Maio

Chiuso un Altro asilo no vax. La mappa delle scuole fantasma che piacciono agli antivaccinisti : Un uomo di 38 anni e una donna di 54 sono stati denunciati per aver aperto un asilo abusivo nel quale alcuni genitori no vax avevano deciso di portare i propri figli. La scuola materna era stata organizzata in una villetta in mezzo alla campagna nella località “Su Suergiu” di Villacidro, a 60 chilom

Brexit - Theresa May al capolinea : lascia un Altro ministro a poche ore dal voto : Partiti di Governo e opposizioni respingono le ultime proposte della premier per un quarto voto sull’accordo e premono per le sue dimissioni. Si dimette Andrea Leadsom, figura di primo piano dei Brexiteers. Intanto il colosso dell’acciaio entra in amministrazione controllata...

Mediaset - svelato il compenso di Paolo Bonolis : cachet - quanto guadagna Mister Avanti un Altro : Mediaset paga bene i suoi artisti. Come riporta il sito di Italia Oggi, uno dei più remunerati è Paolo Bonolis, conduttore dalle uova d'oro. Il suo contratto prevede una parte fissa molto alta a cui si aggiungono i compensi per il quiz del preserale e dei programmi in prime time. In totale il condut

Altro che fase 2 : Di Maio ha paura che Salvini faccia sul serio e preannuncia un dopo voto aggressivo : Alla campagna elettorale delle Europee se ne è innescata un’altra, quella del dopo voto. Luigi Di Maio organizza una conferenza stampa in pompa magna, la location è il Tempio di Adriano, schiera tutti i ministri e annuncia la fase due del governo. In realtà di fase due parla ben poco, così come di Europa alla vigilia del 26 maggio. Bensì il messaggio che lancia guarda già alla prossima settimana e ...

Eliana Michelazzo e Pamela Prati - hanno scoperto una cosa : "Dieci anni fa..." - un Altro terremoto : Il matrimonio “pacco” di Pamele Prati lo aveva già portato in scena la sua manager Eliana Michelazzo ben 10 anni fa. A dimostrarlo è il giornalista Carlo Mondonico, conduttore di Spoiler su Radio Lattemiele, che - come si legge su Dagospia - ha scovato alcune interviste e un video. Il fattaccio era

PS5 : una marea di informazioni su specifiche tecniche - streaming - confronti con PS4 Pro e molto Altro ancora : L'evento Sony IR Day 2019 si sta rivelando una vera e propria gallina dalle uova d'oro con una marea di informazioni riguardanti PS5 e il futuro del gaming secondo Sony. Ci troviamo alle prese con tantissimi dettagli che ci svelano diversi aspetti dei piani della compagnia per quanto riguarda l'universo PlayStation. È tempo di andare oltre le specifiche di PS5 rivelate finora da Sony e Mark Cerny.I dettagli sono stati riportati da Gematsu e ...

Elemosiniere del Papa - Giorgia Meloni attacca ad Agorà : "Altro che abusivi - dove avrei voluto vederlo" : "Non giudico le scelte di Matteo Salvini". Ospite di Agorà su Raitre, Giorgia Meloni commenta così il caso del rosario che il capo della Lega porta con sé e che ha esibito dal palco di piazza Duomo, sabato scorso. "È bene che si tenga il Papa fuori dalla politica - specifica la leader di Fratelli d'

Dà fuoco alla sede dei vigili : due morti - 17 intossicati Salvini : «Arrestato immigrato - Altro che aprire porti» Video : Le vittima sono un’anziana e la badante, residenti nella palazzina. Fermato straniero che ha appiccato il fuoco nella sede della polizia locale. 17 intossicati, Poche ore prima l’uomo era stato soccorso dai carabinieri in stato di ipotermia e portato in ospedale

Altro che clausola - Il Mattino : “De Laurentiis blinda Ancelotti : scatta l’opzione per il rinnovo” : De Laurentiis blinda Ancelotti. Ne parla Il Mattino: De Laurentiis blinda Ancelotti. È una buona notizia se consideriamo che ha fatto un po’ di rumore la dichiarazione di Ancelotti nel post gara di Napoli-Inter. Il tecnico azzurro ha parlato per la prima volta di una clausola a favore del Napoli per esercitare la conferma della sua permanenza alla guida tecnica. L’ edizione odierna de ‘Il Mattino’, aggiunge nuovi ...

Piero Angela : "Calo demografico? In Italia un pensionato vale più di un neonato perché uno vota - l'Altro no" : “Oggi i centenari sono circa 117 mila, nel 2050 si stima saranno 150mila. Anche a me piacerebbe arrivare a 200 anni, ma solo se in motocicletta e con una bionda sul sedile posteriore”. L’Italia oggi è uno dei paesi più vecchi al mondo. Cinquanta anni fa ogni donna in media faceva due figli, oggi poco più di uno. Un quadro preoccupante di cui parla Piero Angela a Il Fatto Quotidiano. Per l’instancabile ...

Storia di un crimine : Il candidato - serie tv sul vero assassinio del candidato Presidente Colosio. Altro che Gomorra e Narcos! : La Storia vera il 23 Marzo 1994 Luis Donaldo Colosio, candidato del Partito Rivoluzionario Istituzionale, al comando del Messico all’epoca dei fatti ininterrottamente da 65 anni, viene brutalmente assassinato a Lomas Taurinas a Tijuana con un colpo alla testa e uno allo stomaco nel mezzo della campagna elettorale. L’indagine ufficiale subito dopo la morte di Colosio, individuò a torto, in Mario Aburto Martínez, l’unico responsabile della ...

Ti spedisco in convento (Altro che Il Collegio!) : in UK la 'rieducazione' si fa con le suore (e su Real Time) : Debutta questa sera, domenica 19 maggio, alle 21.10 su Real Time Ti spedisco in convento, docuReality Made in UK che segue il percorso di 'rieducazione' di cinque giovanotte a corto di disciplina. Se da noi genitori compiaciuti delle loro piccole pesti le affidano alle cure di un gruppo di educatori mascherati da rigidi docenti anni '60, in un pseudo Collegio che di fatto è perfetto set a uso tv, in UK preferiscono affidarsi a professionisti ...

Cristian Imparato confessa : Micheal e Onestini? “Spero esca fuori Altro” : Cristian Imparato senza filtri dopo il Gf: prima attacca Guendalina Tavassi e poi torna a parlare di Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini Al Grande Fratello 16 Cristian Imparato si è fatto conoscere per essere una persona che non le manda di certo a dire. Oggi, dopo la sua eliminazione dal reality, è stato intervistato da […] L'articolo Cristian Imparato confessa: Micheal e Onestini? “Spero esca fuori altro” proviene da Gossip ...

Meloni : 'In Italia vogliamo costruire un Altro governo che possa fare a meno dei 5 stelle' : Intervistata da Antonio Preziosi per Rai Parlamento, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha affrontato ieri sera molteplici aspetti della situazione politica attuale, soffermandosi in particolare sulle ricette economiche che il suo partito intenderà portare in Europa, qualora riuscisse a sopravanzare la soglia di sbarramento prevista del 4 % per vedere eletto qualche suo rappresentante. Meloni: 'vogliamo costruire un'altra ...