Alle Europee 5 impresentabili | c' è anche Berlusconi

huffingtonpost

(Di giovedì 23 maggio 2019) Un ‘bollino nero’ per quattro candidati di Forza Italia e uno di Casapound. Il Codice di autoregolamentazione sulle liste delle candidature, strumento della Commissione parlamentare Antimafia, boccia nomi illustri, come quello di Silvio, e quello di Pietro Tatarella, recentemente alla ribalta perché coinvolto nell’inchiesta sullo scandalo tangenti a Milano. Secondo il codice di autoregolamentazione le candidature non conformi, in merito a soggetti rinviati a giudizio o con dibattimento in corso, riguardano - per Forza Italia - quella di Silvio(candidato in tutte le circoscrizioni tranne quella Centro), imputato per corruzione in atti giudiziari e con dibattimento in corso al tribunale di Roma e Milano; Giovanni Paolo Bernini (circoscrizione Centro) condannato a marzo dal tribunale di Bologna per corruzione e per atto contrario a doveri ...

CarloCalenda : “Un uomo che non si interessa allo Stato noi (Ateniesi) non lo consideriamo innocuo ma inutile” (cit). Sono le ulti… - matteosalvinimi : #Salvini: alle Europee posso anche prendere il 30% dei voti ma non li userò per fare confusione In Italia. Nessun r… - nzingaretti : Grazie ai partigiani, agli storici e ai ricercatori per l'appello a votare il @pdnetwork alle europee. Io vi promet… -