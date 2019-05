Al posto di Play Store su smartphone Huawei e Honor ci sarà Aptoide? 2 punti a favore

Serie D - l'Argese Volley Crispiano chiude al terzo posto. Ora testa ai playoff : Mi è piaciuto da subito questo sport, in particolar modo il rispetto che si percepisce durante le gare. Ora giocheremo i playoff ma, comunque vadano, io ho già garantito il mio impegno per la ...

Deferimento Palermo - c'è un altro posto nei playoff? : E l'attualità parrebbe avergli servito il primo caso con il quale dare dimostrazione di quanto la politica del governo del calcio in merito voglia essere rigorosa. Quel caso ha i colori del Palermo, ...

Jude Law si è sposato. Il playboy mette la testa a posto con Phillipa Coan : Jude Law e Phillipa Coan a LondraJude Law e Phillipa Coan a LondraJude Law e Phillipa Coan a LondraJude Law e Phillipa Coan a LondraJude Law e Phillipa Coan a LondraJude Law e Phillipa Coan a LondraJude Law e Phillipa Coan a LondraJude Law e Phillipa Coan a LondraJude Law e Phillipa Coan a LondraJude Law e Phillipa Coan a LondraJude Law e Phillipa Coan a LondraJude Law e Phillipa Coan a LondraJude Law e Phillipa Coan a LondraJude Law è ...

Basket - 28a giornata Serie A 2019 : Venezia e Cremona non sbagliano - Brindisi sale al quarto posto mentre si accende la lotta playoff : Dopo l’anticipo tra Pistoia e Cantù e in attesa del risultato della sfida tra Milano e Avellino, si è svolta questo pomeriggio la maggior parte della 28a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket maschile. Cremona e Venezia procedono appaiate in seconda posizione, mentre alle loro spalle Brindisi ha superato Trieste nello scontro diretto salendo in solitaria al quarto posto. La lotta retrocessione sembra ormai indirizzata a sfavore di ...

Pallanuoto femminile - A1 2019 : risultati e classifica della 17ma giornata. Un solo posto da assegnare per i play-off : Diciassettesima giornata per quanto riguarda la regular season del campionato femminile di A1 di Pallanuoto: resta un solo posto da assegnare per completare le caselle della Final Six. Andiamo a rivivere la giornata odierna con i risultati e la classifica aggiornata. 17^ giornata – sabato 27 aprile Rapallo Pallanuoto-Ecogruppo Torre del Grifo 27-8 RN Florentia-L’Ekipe Orizzonte 2-11 F&D H2O-Kally NC Milano 8-8 Plebiscito PD-SIS ...

NBA 2019 - i risultati della notte (10 aprile) : prosegue la sfida tra Detroit e Charlotte per l’ultimo posto nei playoff - OKC ferma Houston : Penultima notte di regular season in NBA con ben undici partite in programma. Aspettando la conclusione di domani e la definizione finale del tabellone dei playoff, alcuni verdetti sono già stati espressi. L’aspetto più interessante riguarda sicuramente la lotta tra Detroit e Charlotte per l’ultimo posto disponibile ad Est, dove le prime cinque posizioni della classifica sono già riservate nell’ordine a Milwaukee, Toronto, ...

Serie C - proposto nuovo regolamento per i playout con riduzione delle retrocessioni : Dopo l'approvazione del Var dalle semifinali playoff di Serie B, nel corso del Consiglio Federale svoltosi oggi si è parlato anche di Serie C . E, nel dettaglio, è stato proposto un nuovo regolamento ...

Basket Nba - Milwaukee 'vede' il primo posto a Est. Charlotte dice addio ai playoff : NEW YORK - E' lotta serratissima in Nba per gli ultimi posti nei playoff, mentre le prime della classe nella Eastern Conference consolidano la loro leadership e si contendono la preziosa prima testa ...

Golf - WGC-Dell Technologies Match Play : Francesco Molinari chiude al terzo posto - titolo a Kisner : L’italiano è riuscito a far sua la finalina contro Bjerregaard, chiudendo sul podio il torneo texano vinto da Kisner Francesco Molinari ha battuto il danese Lucas Bjerregaard (4/2) e si è classificato al terzo posto, confermandosi uno dei migliori giocatori del mondo, nel WGC-Dell Technologies Match Play, vinto dal Kevin Kisner, che in finale ha sconfitto Matt Kuchar (3/2). Nel secondo dei quattro eventi stagionali del World Golf ...