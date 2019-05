Affonda gommone | ottanta migranti in mare La Marina italiana | recuperati dai libici

corriere

(Di giovedì 23 maggio 2019) L'ong Sea Watch aveva denunciato il mancato intervento delle unità navali italiane su unin avaria

repubblica : ?? 'Nave militare non interviene davanti ad un gommone che affonda carico di gente' - antobiso : RT @elvielly: Si sta superando il limite. Si tratta di esseri umani. Vorrei non dovermi vergognare del mio Paese #facciamorete Nave milita… - rossomalpelo47 : RT @repubblica: ?? 'Nave militare non interviene davanti ad un gommone che affonda carico di gente' -