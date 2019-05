Adriana Lima | il ritorno è a Cannes

gqitalia

(Di giovedì 23 maggio 2019) Dopo la delusione per la notizia del suo ritiro dalle passerelle, ecco (ri)comparire, l'angelo di Victoria's Secret più amato di sempre, sulla passerella più importante del cinema. Una bella sorpresa che conferma un sospetto: quando il brand di lingerie un paio di settimane fa ha annunciato che non avrebbe più trasmesso sfilate in tv per trovare approcci più digital e social al passo con i tempi, non era la fine di un'era, ma un nuovo inizio. 72ndFilm Festival, Oh Mercy! Premiere72Anadolu Agency"Oh Mercy! (Roubaix, Une Lumiere)" Red Carpet - The 72nd AnnualFilm Festival2019Stephane Cardinale - CorbisGli angeli stanno uscendo da quel recinto di piume e pailettes per contagiare con il loro sex appeal gli eventi più mondani del globo. A partire da quelli dedicati ...

