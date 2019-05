Adesso sappiamo chi sta aumentando il buco dell’ozono con emissioni di

scienze.fanpage

(Di giovedì 23 maggio 2019) Da qualche anno si registrano anomaledi triclorofluorometano nell'aria e queste stanno agevolando ildell'ozono e incrementando i rischi per la salute: gli scienziati hanno sfruttato le nuove tecnologie per scoprire da dove provenissero e, ora che l'hanno capito, sanno darci una risposta.

detossinata : @Moonlightshad1 @donnadimezzo @gualminielisa Sì adesso lo sappiamo. - _iaia90_ : Il pianeta Terra crocifisso, se per caso si trovasse una voce e del senso dell’ironia,adesso, per come lo stiamo ma… - furiadicheb1985 : Ma perché guardate la borsa adesso? Mi rivolgo ai tifosi della Juve. In borsa la gente gioca esattamente su notizi… -