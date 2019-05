Adesso la Francia ci ruba il Parmigiano Reggiano

ilgiornale

(Di giovedì 23 maggio 2019) Pina Francone Da Wikipedia La multinazionale francese Lactalis punta dritto verso il, dopo essersi già comprata Parmalat, Invernizzi e Galbani. Coldiretti lancia l'allarme I cugini d'oltre Alpe ci vogliono giocare un brutto scherzo: comprarsi il. Uno dei formaggi simbolo del Made in Italy e della tradizione gastronomica e culinaria italiana rischia ora diventare francese. Spieghiamo. La Nuova Castelli, leader nella distribuzione dei formaggi Dop italiani, nonché principale esportatore diè in carca di nuovi investitori; peraltro, la società (nata nel lontano 1892) dal 2014 è controllata per l80% dal Charterhouse Capital, fondo inglese di private equity. E allora ecco che si è fatta avanti, interessatissima e con l'acquolina in bocca, la multinazionale francese Lactalis, che negli ultimi anni si è già comprata Parmalat, ...

