Abuso d' ufficio | Di Maio a Salvini | Più lavoro e meno stronzate

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - è scontro sull'Abuso d'ufficio. Il leghista vuole abolirlo - il grillino no : L'ultima divisione nel governo gialloverde è sull'abuso d'ufficio. Matteo Salvini vuole abolirlo, Luigi Di Maio no. "Io voglio scommettere sulla buona fede degli italiani, degli imprenditori, degli artigiani, dei sindaci. Abbiamo una burocrazia e una paura di firmare atti, aprire cantieri sistemare

Ponzio Pilato a processo : omicidio e Abuso ufficio/ 'Sentenza' e 'paradosso' su Gesù : Ponzio Pilato a processo: la 'fiction' tra teatro e Procura, il governatore 'condannato per omicidio e abuso d'ufficio. La sentenza e il 'paradosso' su Gesù

Fontana indagato : Abuso di ufficio : Giammarco Oberto Alla fine nella rete della procura che ha scoperchiato il nuovo maxi sistema di corruzione che lega a filo doppio politica, imprenditori e ndrangheta in Lombardia è rimasto intrappolato anche lui, il governatore leghista Attilio Fontana. Perch, se nell'ordinanza di 700 pagine che martedì ha portato all'arresto di ...

