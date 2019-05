A tre giorni dal voto Salvini si intesta il salvataggio di Carige

Huawei - Casa Bianca : 'tregua di 90 giorni'/ Guerra Usa-Cina - sospese restrizioni : Huawei, Google rompe con l'azienda cinese dopo il bando di Donald Trump. La Guerra Usa-Cina rischia di coinvolgere anche iPhone.

Anticipazioni U&D : le scelte di Andrea - Giulia e Angela registrate in tre giorni diversi : Dopo aver anticipato che l'ultima registrazione dell'anno di Uomini e Donne era fissata per lunedì 27 maggio, "Vicolo delle News" ha aggiornato i suoi lettori su un cambiamento dei piani stabilito dalla redazione. Stando a quello che si legge sul web in queste ore, le scelte di Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti avverranno in tre puntate differenti, registrate tra il 29 e il 31 maggio. Non si sa ancora se le decisioni finali dei ...

Festa della salute a Ragusa : successo per la tre giorni : successo per la Festa della salute a Ragusa. Tre giorni di grande affluenza di pubblico e partecipanti per la quinta edizione, dal 15 al 18 maggio.

Food : alla Milano week oltre 120mila partecipanti in 7 giorni : Milano, 13 mag. (Labitalia) - oltre 120.000 partecipanti, con un incremento superiore al 20% rispet[...]

Tre anni - tre mesi e tre giorni per avere una figlia come omogenitori. "Tutto quello che c'è voluto" - il secondo libro di Giuseppina La Delfa : Dopo “Peccato che non avremo mai figli”, pubblicato nel 2018, Giuseppina La Delfa, vicepresidente di Nelfa, il Network delle associazioni di genitori LGBTQI* europee, manda alle stampe “Tutto quello che c’è voluto”, (Aught! Edizioni, gruppo alterego), il secondo volume di una trilogia che ripercorre, attraverso il suo percorso personale e in seguito politico, la storia ...

Exco2019 : per tre giorni Roma capitale della cooperazione : La cooperazione internazionale è un "motore sociale fondamentale perché si muove sul piano globale" ed "il braccio operativo" della politica estera italiana. Così la vice ministra degli esteri ...

Bari - incidente : fidanzato 27enne muore sul colpo - lei tre giorni dopo a 24 anni : Avevano appena ventisette e ventiquattro anni, eppure, il destino ha deciso di prendersi gioco di loro e di stroncare la loro vita così precocemente. Questo è quanto accaduto in provincia di Bari, precisamente nel comune di Altamura, dove a causa di un incidente stradale, Marco Massaro e Mara Notario sono deceduti provocando un grandissimo dolore tra i loro famigliari e amici. Secondo quanto si apprende dal noto sito Fanpage.it, infatti, ...

Dal 16 al 18 Maggio #FuturaMarsala tre giorni di formazione - dibattiti - eventi sulla scuola e le città del futuro : Parte il countdown per Futura Marsala, la tre giorni di formazione, innovazione e dibattiti sulla scuola del futuro. Un progetto del Ministero dell'Istruzione e coordinato dal Liceo Statale "Pascasino"...

Graziato Massimo Sacco : rientrerà nei prossimi giorni in Italia : Buone notizie per un connazionale condannato negli EAU. E’ stato Graziato e rientrerà nei prossimi giorni in Italia Massimo Sacco. L’imprenditore

Scompare nel nulla mentre è al lavoro - la trovano due giorni dopo bloccata nell’ascensore : La terribile esperienza di una cinquantenne britannica, addetta alle pulizie in un edificio che ospita uffici pubblici. Era venerdì pomeriggio quando è rimasta bloccata e nessuno si è accorto di lei. Liberata solo domenica quando si è capito che non era mai uscita da quel palazzo.

Tour of Chongming Island 2019 - l’olandese Lorena Wiebes apre la tre giorni asiatica. Quinta Marta Tagliaferro : Lorena Wiebes (ParkHotel Valkenburg) fa sua la tappa inaugurale del Tour of Chongming Island di Chongming Xinxheng Park. La ventenne olandese, al suo quarto sigillo stagionale, ha battuto in volata la belga Lotte Kopecky (Lotto Soudal) e l’altra orange Nina Kessler (Team TIBCO-SVB). Quinto posto per la nostra azzurra Marta Tagliaferro (Hitec Products). Ovviamente Lorena Wiebes è anche la prima leader della breve corsa a tappe cinese. È la ...

tre giorni di festival. Birre artigianali tutte insieme a Sondrio : Piazza Garibaldi per tre giorni si trasformerà in un grande biergarten in cui scoprire - divertendosi - il mondo della birra artigianale valtellinese, con tante iniziative per appassionati, curiosi e ...

Coppia finisce fuoristrada in auto : Mara muore a 24 anni - tre giorni dopo il fidanzato : Sabato notte sono finiti fuori strada con la loro auto. Un incidente terribile. Marco è morto sul colpo, Mara, la fidanzata, era finita all'ospedale in gravissime condizioni. A distanza di 3 giorni, ...

trento : trovato in fondo ad un lago il corpo di un uomo scomparso da giorni : Il corpo di Floriano Corradini, 68 anni, di Castello Molina di Fiemme, nel Trentino, scomparso dalla sua abitazione il 17 aprile scorso, è stato trovato nel pomeriggio di oggi nelle acque del bacino di Stramentizzo. Lo comunica una nota dei carabinieri di Cavalese, secondo i quali l’uomo sarebbe morto per annegamento. Le operazioni di ricerca sono state coordinate dal commissariato del Governo per la Provincia di Trento attraverso gli ...