A Londra puoi dormire nel quartier generale di Men in Black

(Di giovedì 23 maggio 2019) La lotta contro il caos alieno può incominciare anche da un semplice alloggio in quel di. In occasione dell’uscita mondiale del film Men in: International, Sony Pictures e Booking.com (reduce dal successo della Unicorn House di Milano) hanno infatti deciso di unire le forze per regalare a due coppie di turisti la possibilità di vivere una vera e propria esperienza da agente segreto. Trasformando una suite della capitale inglese neldell’agenzia protagonista della celebre saga fantascientifica. La sistemazione, come è possibile vedere dai render in anteprima nella nostra gallery, sarà totalmente a tema. Dalla zona di controllo degli agenti alla sala principale del, con tanto di riproduzione dell’occhio onnisciente, fino alla camera da letto clandestina. E l’esperienza non sarà da meno: l’ingresso del...

