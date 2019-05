A Londra | il giardino è ' reale' | realizzato da Kate è finalmente aperto al pubblico

Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Una giornata all'insegna del divertimento in mezzo alla natura per i piccoli di casa Cambridge, nelproprio dalla loro madre,la 37enne Catherine, chiamato "del ritorno alla natura", da lei patrocinato. Il bellissimo parco ha ospitato, qualche giorno prima dell'inaugurazione ufficiale del 'Chelsea Flower Show' i duchi di Cambridge, i loro bambini e gli altri familiari, e solo per ultima è arrivata la regina Elisabetta, che ha onorato il parco con la sua presenza alla mostra, che si terrà fino a sabato 25 Maggio. Catherine è stata invitata a disegnare e a progettare lei stessa il nuovo ambiente nel parco inglese, avendo a cuore l'ambiente e il benessere dei suoi futuri sudditi, specialmente i più piccoli....

