A Genova durante un corteo antifascista ci sono stati scontri con la polizia | ci sono 5

Genova - scontri tra antifascisti e Polizia durante comizio Casapound. Tre militanti feriti. Giornalista con tre dita fratturate : scontri tra Polizia e manifestanti a Genova, durante il presidio antifascista che è stato organizzato in contemporanea al comizio elettorale di Casapound che si tiene in piazza Marsala. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno caricato più volte frontalmente e di lato i manifestanti in piazza Corvetto, sparando anche lacrimogeni ad altezza uomo, con gli scontri che vanno avanti dalle 18. I manifestanti, al grido di “Genova è solo ...

Genova - neonato muore durante intervento di circoncisione in casa : interrogate la madre e la nonna : Un neonato è morto esser stato sottoposto ad un intervento di circoncisione fatto in casa. È successo a Genova la notte di mercoledì: a dare l’allarme sono state la mamma e la nonna del piccolo, entrambe originarie della Nigeria, che hanno chiamato il 118. Una volta arrivati i sanitari non hanno potuto però fare altro che constatare il decesso del bambino e chiamare la polizia. Le due donne si trovano ora in questura dove sono state ...