Zitti tutti! Il Trono di Spade merita solo rispetto

(Di mercoledì 22 maggio 2019) “L’amore è la morte del dovere”, ricorda Jon Snow ripescando nella memoria una considerazione del maestro Aemon. “Talvolta il dovere è la morte dell’amore”, gli suggerisce Tyrion Lannister con l’amara consapevolezza di chi sa quanto può essere devastante il potere nelle mani sbagliate. È lo scambio di battute che, di fatto, apre alla morte di Daenerys Targaryen, la distruttrice di catene, regina designata per destino e nobili natali. A ucciderla, davanti a queldisopra il quale non siederà mai, proprio il suo amato Jon Snow. Una pugnalata chiude l’esistenza della madre dei draghi. Per lei, che poco prima aveva annunciato un futuro glorioso per sé e i suoi sudditi, non c’è nemmeno il tempo di un sospiro, di una frase mozzata. Per parte del pubblico di Game of ...

