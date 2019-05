WesterosCraft è il server di Minecraft dedicato esclusivamente al mondo de Il Trono di

eurogamer

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Dopo otto stagioni Ildi Spade è ufficialmente terminato e tutti i personaggi della serie hanno cominciato a percorrere il Viale del Tramonto. Anche se le loro avventure sono terminate, ciò non significa che non potete ancora visitare le terre dei sette regni.Se siete fan della serie TV e dei libri questa notizia può interessarvi. Esiste undiin cui sono stati ricreati tutti e sette i regni di Westeros., questo il nome del, consente sia di costruire la propria abitazione che di visitare in lungo e in largo ogni luogo della mappa, da Approdo del Re a Grande Inverno. Avete sempre desiderato visitare le Isole di Ferro? Oppure il Principato di Dorne? Ebbene, grazie atutto questo ora è realtà.Partecipare alè semplice e gratuito. Come riporta Gameranx, non dovrete far altro che scaricare il launcher personalizzato cliccando ...

Eurogamer_it : #Minecraft si arricchisce con un server dedicato a 'Il Trono di Spade'. -