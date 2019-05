Volley | Osmany Juantorena torna in Nazionale! “Sogno le Olimpiadi”

Volley - Osmany Juantorena torna in Nazionale? “Risponderò in 2 giorni - ho lasciato una porta aperta”. L’Italia aspetta la Pantera : Osmany Juantorena torna in Nazionale? Questa è la grande domanda che si stanno facendo gli appassionati di Volley in vista del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in programma a Bari nel weekend del 9-11 agosto. La Pantera vestirà nuovamente l’azzurro per dare una mano all’Italia nel conquistare il pass per il Sol Levante? Lo schiacciatore, reduce dalla settimana perfetta durante la quale ha conquistato scudetto e ...