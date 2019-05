Volley mercato | ufficiale | Rychlicki è il nuovo opposto della Lube

Blastingnews

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Non è sicuramente la prima scelta per laCivitanova fresca di scudetto e Champions, ma resta un gran colpo quello messo a segno dal DS Cormio. A breve distanza dall'annuncio dello stop delle trattative con Ivan Zaytsev, la società marchigiana ha fatto immediatamente trapelare la notizia che ilgiocatore messo sotto contratto è Kamil. Il ripensamento dello Zar Questa mossa diè figlia di un retroscena quasi da telenovela che ha come protagonisti il procuratore del giocatore Zaytsev, punto di forzanazionale italiana, e il Direttore Sportivo di Civitanova. Quest'ultimo aveva dichiarato di essere stato avvicinato molto tempo addietro dallo staff del giocatore in forza al Modena ed era partita una trattativa intensa per vedere di far tornare lo Zar nella sua ex squadra (laappunto). Era già stato deciso tutto, poi a Modena c'è stato un improvviso ...

mazznic : Rychlicki alla Lube si candida ad essere uno dei migliori colpi del volley mercato. Non è Kurek e si perde qualcosa… - SereNere_46 : RT @Marylu1659: Piccolo commento sul volley mercato: Premetto che avrei accettato Zaytsev pur di avere il Capitano in campo, ma se mi annun… - Marylu1659 : Piccolo commento sul volley mercato: Premetto che avrei accettato Zaytsev pur di avere il Capitano in campo, ma se… -