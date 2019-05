Volley | incomincia la stagione dell’Italia | due amichevoli contro il Giappone a Cagliari

oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2019) L’Italia è pronta per fare il proprio esordio stagionale, sta per iniziare la lunga estate della Nazionale dimaschile: sicon dueil, in programma il 23-24 maggio al PalaPirastu di. Il CT Chicco Blengini, che al momento sta guidando l’ultimo collegiale di preparazione, avrà a disposizione quattordici uomini per questi due incontri che rappresentano dei test importanti in vista dell’esordio in Nations League, previsto per il weekend del 31 maggio-2 giugno a Jiangmen (Cina). Gli azzurri scenderanno in campo per i primi incontri del 2019, avevamo lasciato il nostro sestetto a settembre dopo il deludente quinto posto ai Mondiali: sono passati otto mesi e ora si riparte per una nuova avventura, l’appuntamento clou dellaè rappresentato dal torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che andrà in ...