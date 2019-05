oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2019)è una delle grandi stelle della pallavolo italiana. A 40 anni la schiacciatrice azzurra ha conquistato la settima Champions League della carriera, ricomprendo un ruolo danella vittoria di Novara in finale contro Conegliano e dimostrando così nuovamente la sua classe unica. La gara di Berlino non è stata però quella dell’addio, visto che la campionessa toscana vuole proseguire almeno per un altro anno, come dichiarato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “dieci anni che mi sento dire “smetti che sei vecchia”, ma alla fine mi ritrovo sempre ad alzare le coppe da. Quindi perché lasciare? Ora però ho bisogno di una bella vacanza e lì, come ogni anno, prenderò le mie decisioni. Con calma. L’idea di chiudere non mi spaventa,certa che avrò parecchio da fare per vivere la mia vita sempre al top”. L’età non è quindi un problema per ...

SkySport : ? #UltimOra #Volley ?? Champions femminile, #Novara è campione d'Europa ?? Battuta #Conegliano 3-1 (25-18, 25-17, 14-25, 25-22) #SkySport - OA_Sport : Volley femminile, Francesca Piccinini: “Non lascio, sono ancora protagonista. La mia prossima sfida sarà in tv” - OA_Sport : Italia-Thailandia, Nations League volley femminile oggi: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming -