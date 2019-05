Volley – Azzurri a lavoro a Cagliari | le sensazioni di Antonov | “ci stiamo impegnando al

Volley - incomincia la stagione dell’Italia : due amichevoli contro il Giappone a Cagliari - azzurri verso la Nations League : L’Italia è pronta per fare il proprio esordio stagionale, sta per iniziare la lunga estate della Nazionale di Volley maschile: si incomincia con due amichevoli contro il Giappone, in programma il 23-24 maggio al PalaPirastu di Cagliari. Il CT Chicco Blengini, che al momento sta guidando l’ultimo collegiale di preparazione, avrà a disposizione quattordici uomini per questi due incontri che rappresentano dei test importanti in vista ...

Volleyball Nations League – Blengini ha ufficializzato la lista dei 25 azzurri convocati : La lista dei 25 azzurri per la Volleyball Nations League Il Commissario Tecnico della Nazionale Maschile Gianlorenzo Blengini ha diramato la lista dei 25 giocatori che disputeranno la Volleyball Nations League 2019. Per ogni week end di gara il CT sceglierà 14 atleti. Alzatori: Simone Giannelli (Itas Trentino), Luca Spirito (Calzedonia Verona), Riccardo Sbertoli (Revivre Axopower Milano). Centrali: Matteo Piano (Revivre Axopower Milano), ...

Volley - Nations League 2019 : i convocati dell’Italia - 25 azzurri per il torneo. Tanti giovani all’arrembaggio : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha comunicato ufficialmente la lista definitiva dei 25 atleti che parteciperanno alla Nations League 2019. Qualche settimana fa il nostro allenatore aveva presentato un listone di 30 nomi da cui sono stati tolti cinque atleti: il palleggiatore Nicola Salsi, l’opposto Yuri Romanò, il martello Sebastiano Milan, il centrale Edoardo Caneschi, il libero Filippo Federici. ...

Volley - i convocati dell’Italia per il collegiale di Cagliari : 14 azzurri verso le amichevoli col Giappone : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per il terzo collegiale stagionale che incomincerà domenica sera a Cagliari. Quattordici azzurri saranno all’opera per preparare le prime due amichevoli che giocheranno il 23-24 maggio contro il Giappone al PalaPirastu del capoluogo sardo, sarà il preludio della Nations League che affronteremo con tanti giovani e senza diversi big. convocati ...

Beach Volley - World Tour 2019 Aydin. Puccinelli/Barboni ancora fuori al primo turno. Ecco gli avversari degli azzurri nel main draw : Non si sbloccano le azzurre Puccinelli/Barboni che escono di scena ancora una volta nelle qualificazioni anche al torneo 2 Stelle di Ayfdin. Le italiane si illudono nella sfida del primo turno contro le più solide russe Moiseeva/Syrtseva ma, dopo un primo set molto combattuto, si devono arrendere con il punteggio di 2-0 (21-19, 21-13), rimediando l’ennesima eliminazione che potrebbe pesare dal punto di vista psicologico in vista dei ...

Volley - secondo raduno per l’Italia : gli azzurri convocati. Si uniscono Antonov - Anzani e Candellaro : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per il secondo collegiale stagionale che si svolgerà dal 12 al 17 maggio presso il Centro Onesti di Roma. Al gruppo che oggi ha terminato il primo collegiale si uniscono lo schiacciatore Oleg Antonov e i centrali Simone Anzani e Davide Candellaro. Si entra nel pieno della preparazione che condurrà alle prime amichevoli dell’anno contro il Giappone ...

Beach Volley - World Tour 2019 Tuan Chau Island. Il circuito femminile in Vietnam senza Italia. Gli azzurri si preparano a tre mesi di fuoco : E’ una settimana, l’ultima da qui ad agosto, senza grandi appuntamenti internazionali per il Beach volley mondiale che sta entrando sempre più nel vivo della stagione che porta dritti a Tokyo 2020. Lunedì sera sono state ufficializzate le coppie qualificate per il Mondiale di Amburgo, in attesa delle wild card, e da domani si torna a giocare con una tappa di passaggio in Vietnam, a Tuan Chau Island con un torneo 1 stella solo ...

Volley - primo raduno per l’Italia : 16 azzurri convocati - tutti i giovani a Roma. Incomincia l’estate della Nazionale : Domenica 5 maggio inizierà la lunga estate della Nazionale Italiana di Volley maschile, al Centro di Preparazione Giulio Onesti di Roma incomincerà infatti il primo collegiale stagione che si concluderà il 10 maggio. Il CT Chicco Blengini ha convocato 16 atleti tra quelli che fanno parte della lista di 30 presentata l’altro giorno alla FIVB, assenti tutti i big come già annunciato e spazio ai giovani che avranno così la possibilità di ...

Beach Volley World Tour 2019 Kuala Lumpur. Ecco gli avversari degli azzurri nel tabellone principale : Doppia coppia azzurra al via nel tabellone principale del torneo 3 Stelle di Kuala Lumpur in Malesia. A Ranghieri/Caminati, già inseriti nel main draw, si sono aggiunti in mattinata Rossi/Carambula che hanno superato le qualificazioni. Non ci saranno, invece, coppie femminili italiane al via del torneo malese. Marco Caminati e Alex Ranghieri nella semifinale del girone affronteranno alle 5.20 due vecchie conoscenze del Volley, gli statunitensi ...

Volleyball Nations League – Blengini ha scelto i 30 azzurri convocati per la competizione : I 30 azzurri per la Volleyball Nations League: Blengini ha diramato i convocati della Nazionale italiana maschile di pallavolo ll commissario Tecnico della Nazionale Maschile Gianlorenzo Blengini ha diramato la convocazione degli atleti che disputeranno la Volleyball Nations League 2019. La lista è composta da 30 giocatori che verranno ridotti a 25 il 21 maggio in base ai regolamenti FIVB. Per ogni week end di gara, poi, il CT sceglierà 14 ...

Beach Volley - World Tour 2019 Xiamen. Brasile pigliatutto in qualificazione. Subito ostacoli duri per gli azzurri nel tabellone principale : Brasile pigliatutto nelle qualificazioni del torneo 4 Stelle di Xiamen, in Cina, che dalla notte italiana vivrà la sua fase più attesa con l’avvio delle sfide dei giorni preliminari. Quattro le coppie carioca che hanno raggiunto il tabellone principale e si vanno ad aggiungere a un contingente già nutritissimo. Pronostici rispettati su quasi tutto il fronte, sia in campo maschile che femminile con qualche piccola sorpresa come ...

