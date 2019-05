Vibratori e kit per depilazione alle campionesse di squash | è possibile?

vanityfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Un vibratore, un kit die un leviga calli: sono questi i premi, insieme ai trofei (fortunatamente), che hanno ricevuto le prime tre classificate del campionato didel Principato delle Asturie, nel nord della Spagna. Premi che hanno lasciato ledi stucco e allibite: si sarebbe potuto pensare ad uno scherzo, se non fosse che ai vincitori del torneo maschile sono stati consegnati degli appropriatissimi trofei e nessun beauty case. Confermando, per l’ennesima volta, come le donne siano ancora e sempre incasellate nelle rigide linee di vecchi e stantii stereotipi. «Quando ci hanno dato i premi siamo rimaste ammutolite. Ho 37 anni e gareggio da quando ne ho 8, non avevo mai ricevuto un regalo tanto sessista – ha raccontato al quotidiano Manca la vincitrice del campionato, Elisabet Sadó – Ho cercato di nasconderli dietro al trofeo, poi una volta ...

francagiansol : Choc in Spagna: come premio vibratori e kit per depilarsi alle campionesse di squash - Le_Valentinois7 : New post: 'Spagna: vibratori e kit depilazione a vincitrici torneo squash, è bufera ' - EnjoySexyenjoy : Fuori piove, in casa relax in totale libertà... ?? e tanti pensieri piccanti! -