Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 17 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 22 MAGGIO 2019 ORE 17.05 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA VIA FLAMINIA E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO, IN DIREZIONE CASTELNUOVO DI PORTO SULLA VIA CASSIA PER LAVORI CODE TRA LE RUGHE E CESANO, IN DIREZIONE VITERBO SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI BUFALOTTA E TIBURTINA, A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 22 MAGGIO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA SITUAZIONE ANALOGA, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA A SEGUIRE TRA APPIA E ARDEATINA SULLA Roma FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE Roma SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 22 MAGGIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione SULLA CASSIA PER UN INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER CESANO, IN DIREZIONE VITERBO SULLA Roma FIUMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL MARE, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E APPIA, IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 22 MAGGIO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SI STA NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSDTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SULLA Roma FIUMICINO CODE PER LAVORI TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL RACCORDO. SULLA PIONTINA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TOR DE CENCI VERSO Roma. SULLA VIA APPIA RALLENTAMENTI NEI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 22 MAGGIO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL RACCORDO, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA CASSIA E SALARIA IN INTERNA. TRAFFICO SCORREVOLE RIMOSSO L’INCIDENTE ANCHE SULLA VIA DEL MARE TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO Roma, ANCHE IN QUESTO CASO LA CIRCOLazioNE E’ TORNATA REGOLARE. SULLA Roma FIUMICINO CODE PER LAVORI TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 22 MAGGIO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PROSBLEMI SUL RACCORDO, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA CASSIA E SALARIA IN INTERNA. SULLA Roma FIUMICINO CODE PER LAVORI TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA CRISTOFORO COLOMBO VERSO L’EUR. PER TRAFFICO INTENSO CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO. SULLA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 22 MAGGIO 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA SOSTENUTO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 22 MAGGIO 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA SOSTENUTO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 22 MAGGIO 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI TRAFFICO SOSTENUTO SUL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA TRIONFALE E CASAL DEL MARMO, TRA BOCCEA E AURELIA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 22 MAGGIO 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI TRAFFICO SOSTENUTO SUL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA BOCCEA E AURELIA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. CODE SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 22 MAGGIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA-Roma FIUMICINO. TRAFFCATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE; SEGNALIAMO INVECE RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NEI DUE SENSI DI MARCIA; SULLA CASILINA SI RALLENTA INVECE TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI; INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SU VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E LA NOMENTANA; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA PONTINA E TUSCOLANA; SI VIAGGIA POI A RILENTO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANCORA TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E A24; SI VIAGGIA POI A RILENTO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NEI ...