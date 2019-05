Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 09 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 22 MAGGIO 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA SOSTENUTO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 22 MAGGIO 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI TRAFFICO SOSTENUTO SUL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA TRIONFALE E CASAL DEL MARMO, TRA BOCCEA E AURELIA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 22 MAGGIO 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI TRAFFICO SOSTENUTO SUL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA BOCCEA E AURELIA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. CODE SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 22 MAGGIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA-Roma FIUMICINO. TRAFFCATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE; SEGNALIAMO INVECE RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NEI DUE SENSI DI MARCIA; SULLA CASILINA SI RALLENTA INVECE TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI; INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SU VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E LA NOMENTANA; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA PONTINA E TUSCOLANA; SI VIAGGIA POI A RILENTO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANCORA TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E A24; SI VIAGGIA POI A RILENTO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NEI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E A24; SULLA TIBURTINA TRAFFICO INTENSO TRA SETTEVILLE E VIA DI TOR CERVARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PRENESTINA TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E A24; SULLA TIBURTINA TRAFFICO INTENSO TRA SETTEVILLE E VIA DI TOR CERVARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E L’APPIA; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E, AVANTI, TRA NOMENTANA E PRENESTINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO; SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E L’APPIA; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E, AVANTI, TRA NOMENTANA E PRENESTINA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO; SI STA IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E, AVANTI, TRA NOMENTANA E DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E APPIA; SULL’AUTOSTRADA A1 RALLENTAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA CEPRANO E FROSINONE, DIREZIONE Roma; SULLA PONTINA, SEMPRE PER UN INCIDENTE, STRADA CHIUSA ALL’ALTEZZA DI BORGO MONTELLO IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA NETTUNENSE, TRA PAVONA E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DELL’APPIA; SULLA STESSA APPIA SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO E GENZANO NELLE DUE DIREZIONI; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: ...