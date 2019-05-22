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Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 09 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 09 | 15 Viabilità 22 MAGGIO 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 09:15 (Di mercoledì 22 maggio 2019) Viabilità 22 MAGGIO 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA SOSTENUTO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPISTO CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO. SULLA Roma FIUMICINO CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. SULLA PONTINA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OVEANO ATLANTICO IN ENTRATA. INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO SULLA LINEA FL7 ...
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