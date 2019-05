Vasco Rossi | 29 anni | 29 volte | 29 concerti a San Siro

Vasco Rossi prove generali con i fan - : Fonte foto: Ufficio Stampa Vasco Rossi prove generali con i fan 1Sezione: Spettacoli Tag: tour Andrea Conti Persone: Vasco Rossi

Vasco Rossi carico per San Siro - : Andrea Conti Vasco Rossi annuncia, durante una pausa delle prove, che tornerà a San Siro per la 29esima volta con il "Vascononstop Live 2019". Il tour partirà con una data zero il 27 maggio dallo Stadio Comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro (UD). Stadio San Siro Persone: Vasco Rossi ...

Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro - tutto pronto per la data zero del 27 maggio allo Stadio Teghil : Ufficiale l'arrivo di Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro. Il rocker di Zocca è arrivato in Veneto in vista della data zero del tour che si terrà il 27 maggio dopo un mese di prove a Castellaneta, dove si è trovato nelle ultime settimane. La data zero anticiperà quindi il tour che Vasco avvierà con la prima delle sei tappe previste a San Siro e in programma dal 1° giugno. Sono infatti ben 6 i concerti che Vasco terrà allo Stadio San Siro di ...

Confermati i concerti di Vasco Rossi nel 2020 - appuntamento fisso con la musica live : “È come Pasqua o Capodanno” : Sono Confermati i concerti di Vasco Rossi nel 2020. I live legati al repertorio del rocker di Zocca diventano quindi un appuntamento fisso come la Pasqua e il Capodanno, così com'è accaduto da qualche anno a questa parte. Nessuna intenzione, quindi, di appendere il microfono al chiodo. L'evento a Modena Park, con il quale ha raggiunto un vero e proprio record per biglietti venduti, sembrava suggerire un allontanamento dalla scene che è stato ...

La dichiarazione d’amore di Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro prima della data zero : “Un’oasi di pace” : Arriva a qualche giorno dalla data zero, la nuova dichiarazione d'amore di Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro dove terrà la prova generale ufficiale per il nuovo tour che inizierà ufficialmente il 1° giugno allo Stadio San Siro di Milano e che continuerà per 6 date, fino ad approdare a Cagliari nelle date del 18 e 19 giugno. Sentito da Il Messaggero, Vasco Rossi ha parlato della location scelta per la data del 27 maggio, dove è tornato a un ...

La nonna rock : 'Mi piacerebbe incontrarti'. E Vasco Rossi le risponde : "Ciao Vasco, sono Rosa e ho 98 anni - ha detto la nonna rock in un video diventato virale sul web -. Mi piacerebbe tanto incontrarti". Così Rosa Pasini, ospite della casa di riposo della Fondazione ...

Terminata la nave di Vasco Rossi per i concerti a Cagliari - tutti i dettagli sulla brandizzazione e info prenotazioni : La nave di Vasco Rossi è pronta. Dopo alcune settimane di lavoro dedicate alla brandizzazione dello scafo, GNV ha dichiarato conclusi i progetti per il traghetto che salperà dal porto di Genova il 19 maggio pRossimo in direzione Porto Torres, per poi tornare in Sardegna con la tratta speciale da Genova a Cagliari per i due concerti nell'Isola del 18 e 19 giugno. La Rhapsody ha iniziato a cambiare veste a cominciare da metà aprile, quando è ...

È uscita la biografia di Massimo Riva - storico chitarrista di Vasco Rossi : Da ieri è disponibile presso tutte le librerie italiane "Massimo Riva vive! La vita rock dello storico chitarrista di Vasco", edito da Baldini+Castoldi. In queste pagine si possono leggere momenti molto intimi del chitarrista Massimo Riva, insieme ai ricordi degli amici che lo hanno conosciuto. La biografia di Massimo Riva Scritto dalla sorella Claudia Riva e curato dal giornalista Massimo Poggini, il libro racconta la storia del musicista ...

GNV Rhapsody - ecco la nave di Vasco Rossi. Personalizzata per i concerti del Blasco in Sardegna : GENOVA - Navigare con il mondo di Vasco. Un sogno di tanti, un'opportunità che i fortunati riusciranno a cogliere in occasione dei due concerti che la rockstar terra in Sardegna. La Compagnia Grandi Navi Veloci, infatti, ha ...

Vasco Rossi sfreccia con la moto fatta su misura a Rimini : Rimini, 30 aprile 2019 - "Vasco, questa moto è un pezzo unico . Come te...". Non poteva essere altrimenti per Vasco Rossi, FOTO, , fan sfegatato del Rossi di Tavullia , Valentino,, grande amante delle ...

Come assistere alle prove di Vasco Rossi per il tour 2019 a Castellaneta Marina : al via le selezioni di 150 fan : Come ogni anno, il rito sta per compiersi anche stavolta: le prove di Vasco Rossi per il tour 2019 saranno aperte al pubblico, o meglio ad un gruppo di fortunati spettatori che potranno assistervi gustandosi in anteprima il pRossimo show del rocker. Prima di inaugurare ufficialmente il VascoNonStop Live 2019 allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro per poi proseguire con i sei concerti da record a San Siro e i due di Cagliari, il Blasco terrà ...

Un nuovo record per Vasco Rossi! : Con la sfida di quest'anno saliranno a 29 volte a San Siro, in 29 anni! Piero Pelù: il grande ritorno con benvenuto al mondo tour - LEGGI Foto: Ufficio Stampa La riflessione 'social' di Vincio ...