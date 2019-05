TelevideoRai101 : Usa, scarcerato talebano 'americano' -

John Walker Lindh, noto come il "telelebano" sarà rilasciato oggi tra mille polemiche. Era stato catturato nel 2001 mentre combatteva in Afghanistan con i talebani. A 16 anni si era convertito all'Islam prima di volare in Pakistan e poi a Kabul a novembre del 2000. Ha partecipato ad una tentata rivolta di prigionieri talebani a Qala-i-Jangi,nel nord dell'Afghanistan, durante la quale è stato ucciso Mike Span,agente della il primo cadutonella guerra contro al-Qaeda.(Di giovedì 23 maggio 2019)