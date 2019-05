USA, la pattinatrice rivela: “Il mio partner Coughlin si è impiccato ma ha violentato me e altre”

“Chi è innocente non si impicca. Pensate alle vittime quando sostenete che cosa ha fatto ad almeno 10 ragazze”. Sono parole pesantissime quelle 29enne pattinatrice americana Bridget Namiotka, che su Facebook accusa (nominandolo) John Coughlin, suo partner che si è suicidato impiccandosi il 18 gennaio scorso proprio dopo essersi vista ufficializzata la sospensione dal Centro americano per lo Sport Sicuro (US Center for SafeSport) a causa delle accuse di molestie sessuali mosse nei suoi confronti. La 29enne aveva fatto coppia con Coughlin dal 2004 al 2007, quando era quindi ancora una teenager mentre lui all’epoca aveva tra i 18 e i 21 anni. Insieme hanno vinto tre medaglie nelle Junior Grand Prix series, chiudendo noni a livello senior ai campionati nazionali Usa 2007.

