Uomini e Donne anticipazioni oggi | Pamela chiude con Stefano

lanostratv

(Di mercoledì 22 maggio 2019)Barretta eTorrese ai ferri corti aIl ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri sarà seguitoda due addii. In particolare i protagonisti della puntata del mercoledì del talk dei sentimenti Mediaset sarannoBarretta eTorrese. La rivelazione fatta la settimana scorsa da Roberta Di Padua, che ha mostrato gli scambi di messaggi con, avrebbero di fatto congelato il rapporto del cavaliere conin puntata la Barretta racconterà di non aver voluto più incontrare il compagno e di aver chiuso con lui.Barretta sarà intenzionata a non dare una seconda possibilità aTorrese e il chiarimento tra i due, in base quanto anticipato da un video di Wittytv, non servirà a riparare i cocci per la coppia. Insomma, l’intervento di Roberta Di Padua sembrerebbe esser riuscito ad ...

matteosalvinimi : Felice del sostegno da parte di tante donne e uomini di Chiesa, lavoro per riportare anche l’Europa sulla via della… - matteosalvinimi : #Salvini: Quest’anno grazie ai minori sbarchi usiamo 400milioni di euro per assumere donne e uomini delle Forze del… - matteosalvinimi : #Salvini: Nel #DecretoSicurezzabis provvedimenti contro camorristi, teppisti da stadio, scafisti e contro chi aggre… -