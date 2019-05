Una Vita anticipazioni | BLANCA impazzisce? I piani di Ursula e Samuel

Una Vita - spoiler : Arturo salva Silvia - Samuel uccide il padre : Secondo gli spoiler di Una Vita, nelle puntate che verranno trasmesse da domenica 26 maggio a sabato 1 giugno, Arturo Valverde cercherà in tutti i modi di liberare Silvia, la quale sarà avvelenata dal generale Zavala. Valverde cercherà di intrufolarsi nell'abitazione del generale per aiutare Silvia, ma senza successo. Poi Arturo si recherà da Carvajal per avvisarlo che Silvia è in pericolo, ma l'uomo sottovaluterà la situazione, poiché è ...

Una Vita - anticipazioni all'1 giugno : Jaime svela a Blanca che Diego sta bene : Nelle puntate di Una Vita che andranno in onda dal 26 maggio all'1 giugno ci saranno diverse novità. Jaime confesserà a Blanca che Diego in realtà non voleva rifiutarla, ma era sicuro di avere ancora il mercurialismo. In seguito Iñigo farà a Leonor un'importante rivelazione. L'uomo confesserà alla donna che Flora non è davvero sua moglie, ma sua sorella. Nel frattempo Zavala continuerà ad avvelenare Silvia Reyes. Poi Arturo Valverde cercherà di ...

Una VITA/ Anticipazioni serale 21 maggio : il dramma di Casilda : Anticipazioni serali di Una VITA: la morte di Martin sarà estremamente dolorosa e sofferta. Farà da scudo umano con il proprio corpo in difesa di Diego.

Ponte Morandi - “Una disgrazia imprevedibile e inevitabile”. Ecco i fatti che smentiscono Luciano Benetton : “Una disgrazia imprevedibile e inevitabile, purtroppo”. Due aggettivi in un’intervista a La Repubblica racchiudono il giudizio sulla complessa vicenda del crollo del Ponte Morandi. E’ un verdetto di piena assoluzione quello emesso da Luciano Benetton su Autostrade per l’Italia, gestore del tratto della A10 venuta giù a Genova il 14 agosto, controllata attraverso il gigante Atlantia dalla famiglia che dà il nome al ...

Una Vita anticipazioni : LIBERTO assume JACINTO ma ROSINA… : Le prossime puntate italiane di Una Vita verranno contraddistinte dalla morte di Martin Enraje (Javi Chou); il marito di Casilda (Marita Zafra), come abbiamo già anticipato ai nostri lettori, morirà per errore al posto di Diego Alday (Ruben De Eguia) e lascerà completamente sola la sua amata sposa. Partendo da questi presupposti, col tempo, avrà inizio una storyline comica… Una Vita, anticipazioni: Casilda recupera la memoria Dando uno sguardo ...

Una Vita anticipazioni : Flora e Inigo sono fratelli - Samuel uccide Jaime : Nuovi colpi di scena in arrivo dalle puntate di Una Vita in onda da domenica 26 maggio al 1°giugno su Canale 5. Se Leonor apprenderà tutta la verità su Inigo e Flora, Diego sarà ricercato dalla polizia. Infine Samuel commetterà un terribile omicidio. Una Vita: Leonor scopre la verità su Inigo e Flora Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate dal 26 maggio al 1° giugno svelano che Blanca scoprirà che Diego l'aveva respinta in quanto ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Leonor dice addio ad Acacias : La bella Leonor ha scelto di seguire Iñigo e di fuggire con lui. Il loro addio ad Acacias sarà però interrotto.

Una Vita : Blanca non piange la morte di sua figlia - anticipazioni spagnole : "Una Vita" continua ad appassionare i telespettatori italiani. La soap in onda su Canale 5 vede Blanca in procinto di dare alla luce il bimbo che porta in grembo. Tuttavia, una sorte nefasta darà alla giovane il dolore più atroce che una donna possa sopportare. Ursula farà credere a Blanca che il figlio che ha partorito è morto. Nello stesso tempo, rapirà il povero bimbo, nascondendolo in una stanza segreta della sua abitazione. Blanca non ...

Una Vita - anticipazioni puntata di martedì 21 e mercoledì 22 maggio 2019 : anticipazioni puntata 724 di Una VITA di martedì 21 (rete 4 ore 22,30) e mercoledì 22 maggio 2019: In questa puntata Martin muore: il giovane viene purtroppo colpito da una pallottola in pieno petto per salvare Diego… Casilda perde conoscenza: la ragazza viene accidentalmente colpita in testa dal calcio del fucile di una guardia… Diego è in manette e Blanca cerca di fare qualcosa, ma viene riportata in casa a forza da Samuel; qui la ...

Lo zio di Deborah all'Huffpost : "Adesso sta bene - inizia Una nuova vita" : “Adesso sta bene. Finalmente stanno rinascendo, è finito l’incubo. Per loro ora inizia una nuova vita”. Rocco Carrassi ha lo sguardo provato di chi prova a resistere alle lacrime. “Loro” sono Deborah e la madre Antonia. Rocco è il fratello di Antonia, la mamma di Deborah Sciacquatori, la 19enne di Monterotondo che ha ucciso il padre violento, stamane tornata in libertà dopo che la Procura di ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Carmen e Riera complottano alle spalle di Ursula : La cameRiera e l'investigatore sono sempre più vicini e Ursula dovrà impegnarsi per eVitare che i due confabulino alle sue spalle. Ci riuscirà?

Una Vita - spoiler fino al 1 giugno : Jaime muore - Rosina viene arrestata : Si preparano ad essere scoppiettanti le puntate della famosa serie televisiva “Una Vita” che andranno in onda su Canale 5 la prossima settimana. Gli spoiler annunciano che Jaime Alday passerà a miglior Vita per mano del figlio Samuel, dopo averlo minacciato di denunciarlo. Rosina Rubio invece si allontanerà dai suoi cari, perché finirà dietro le sbarre del carcere con l’accusa di aver aggredito Flora. Casilda non ricorda il marito, Diego evade ...

Una Vita Anticipazioni 22 maggio 2019 : tragedia a casa Alday : Blanca ha un'emorragia che il dottore non riesce a fermare. La ragazza potrebbe perdere il bambino. Samuel è disperato e pensa che sia una punizione per le sue cattiverie.

“Stop the Bleed” : ferma un’emorragia e salva Una vita : In tutto il mondo maggio è il mese della “Stop the Bleed”- “ferma l’emorragia”, campagna nata nel 2013 negli Stati Uniti e sposata e promossa in Italia dalla Società Italiana di Chirurgia d’Urgenza e Trauma (SICUT). Obiettivo: salvare vite attraverso un’adeguata formazione per insegnare alla popolazione le più semplici tecniche di base utili a gestire un’emorragia massiva e soccorrere la vittima, in attesa di soccorsi qualificati. Dall’Azienda ...